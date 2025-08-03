Rize’de heyelan! Yayla yolu ulaşıma kapandı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan, yayla yolunu ulaşıma kapattı. Çok sayıda vatandaş ve turist bölgede mahsur kaldı.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 05:20

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Öğle saatlerinde başlayan sağanak, Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yağışın ardından Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat Vadisi yolunda, heyelan meydana geldi. Yamaçlardan kopan kaya ve toprak kütleleri, Palovit Şelalesi, Palovit Yaylası, Çat Yaylası, Hacıvanak Yaylası, Hamlakit Yaylası, Kale Köyü, Çiçekli Yaylası, Elevit Yaylası ve Trovit Yaylası'na ulaşımı sağlayan güzergahı tamamen kapattı.

Hafta sonunu değerlendirmek için bölgeye gelen yaylacılar ve turistler, yolun kapanması nedeniyle geri dönemedi. Bulundukları yerde mahsur kalan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, Karayolları ve Rize İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, iş makineleriyle yol açma çalışmaları başlatıldı.

Bölgede yağışın devam etmesi nedeniyle ekiplerin temkinli şekilde çalışmaları sürüyor.

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