Gebze’de bıçaklı kavga: Yaralı ve saldırgan olay yerinden kaçtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olayın ardından hem saldırgan hem de yaralı şahıs olay yerinden kaçtı.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 05:23

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Olay, Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi 725 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Saldırgan ile yaralı şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüpheli ve yaralıyı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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