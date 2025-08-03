İBB zabıtalarından Karavan Parkı sakinlerine zorbalık! "Kira ödediğimiz halde eşyalarımızı kırdılar"

İstanbul Maltepe’de İBB’ye bağlı zabıta ekipleri, kiralarını ödemelerine rağmen karavan parkı sakinlerine adeta baskın yaptı. Zabıtaların vatandaşların eşyalarını parçaladığı ve sözlü tartışma yaşandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Park sakinleri, “Resmen zorbalık yapılıyor” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 04:19

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin vatandaşlara yönelik sert tutumu bu kez Maltepe'de gündeme geldi. İSPARK Karavan Parkı'nda yaşayan ve ödemelerini düzenli yaptıklarını belirten vatandaşlar, gece saatlerinde zabıta ekiplerinin baskısına maruz kaldı. Olay sırasında bazı eşyaların kırıldığı ve gergin anların yaşandığı görüldü. Tüm yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Maltepe sahilinde bulunan İBB'ye bağlı İSPARK Karavan Parkı'nda saat 21.00 sularında tansiyon yükseldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, hiçbir resmi uyarıda bulunmadan parka gelerek bazı karavan sakinlerine müdahalede bulundu. Kira ödemelerini aksatmadan yaptıklarını söyleyen vatandaşlar, yapılan uygulamayı "baskı ve yıldırma politikası" olarak nitelendirdi.

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