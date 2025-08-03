Diyarbakır'da silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki kahvehanede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda 12 kişi yaralanırken kavga sırasında seken bazı kurşunların çevredeki 2 araca isabet ettiği görüldü.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 22:57

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Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı. Yeniköy Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında seken bazı kurşunların çevredeki 2 araca isabet ettiği görüldü. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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