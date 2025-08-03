Uzay meraklıları Beyağaç Topuklu Yaylası'nda gökyüzünün derinliklerini keşfediyor

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bulunan bin 700 rakımlı Topuklu Yaylası'nda düzenlenen 5'inci Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği katılan binlerce gökyüzü meraklısını ağırlıyor.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 15:03

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Denizli'de Beyağaç Belediyesi öncülüğünde Valilik, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), ADM Elektrik Dağıtım ve Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği'nin iş birliğinde Gök Bilimci Prof. Dr. Ethem Derman'ın adını düzenlenen Beyağaç-Topuklu Yaylası Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği binlerce gökyüzü meraklılarını 5'inci kez bir araya getirdi. Bin 700 rakıma sahip Türkiye'nin en karanlık noktalarından olan Topuklu Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinliğe yurt genelinde yaklaşık binlerce kişi katıldı. Önceki yıllara oranla katılım sayılarında ciddi artış gözlemlenen şenlikte gökyüzü meraklıları için unutulmaz anlar yaşandı. Astrofotoğrafçılık uzmanları gökyüzünde birbirinden özel kareleri yakalarken, misafirlere ise gökyüzünü anlatıldı.

Etkinlikle "Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı" statüsünü almaya bir adım daha yaklaşan Beyağaç Topuklu Yaylası, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin artması ve yöre halkının sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlandı. Gözlem alanında, profesyonel ve amatörlerden oluşan yaklaşık 50 gökbilimcinin getireceği teleskoplarla, ülkemizin en karanlık bölgelerinden biri olan Topuklu Yaylasında, tüm katılımcılara açık olarak, bir yandan gökyüzü gözlemi yapılırken, bir yandan da gök cisimlerinin fotoğrafları çekildi. Etkinlikte, özellikle astronomi alanında uzman hocalar tarafından sunumlar ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Işıklandırmadan uzak ve yaklaşık bin 600 metre rakımda yer alan, verimli gökyüzü gözlemlerinin yapılabildiği ender bölgelerden biri olan Topuklu Yaylası'nda, SQM cihazlarıyla yapılan gök parlaklığı ölçümlerinde oldukça iyi değerler elde edildi.



Katılımcılara Topuklu Yaylasında sadece karanlık vaat ettiklerini ifade eden Profesör Doktor Ethem Derman, "Burada Beyağaç Belediye Başkanımız bizleri güzel şekilde ağırlıyor Beyağaç Kaymakamımız güvenliğimiz sağlıyor onlara çok teşekkür ederim. Burada sizlere sadece gök yüzünü veriyoruz. Yıldızları görmeyi, bulutsuları görmeyi vaat ediyoruz. Teleskoplarla onları seyrederken aya bakarken çok güzel şeyler göreceksiniz ve çok keyif alacaksınız. Gökyüzünü izlemek sizleri dertlerinizden uzaklaştıracak. Sizlerden isteğim birbirinizi sevin sakın kavga etmeyin birbirinizi kırmayın" dedi.



Topuklu Yaylasının Türkiye için çok önemli nokta olduğu ifade eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Topuklu Yaylasındaki karanlık derecesi Türkiye genelinde çok nadir bulunan yer. 21.80 derecelik karanlık ölçümüne sahip bu değer Türkiye'nin hiçbir noktasında alınmamış bir değer. Eğer burası Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı statüsü kazanırsa Türkiye'nin ilk gökyüzü gözlem parkı olacak. Şuanda yapılan çalışmalarda Topuklu Yaylası Beyağaç Belediyesinden alınarak özel şirketlere ihale edilmesi planlanıyor. Bizler buna müsaade etmeyeceğiz. Topuklu yaylası bizlere atalarımızdan kalan bir mirastır. Topuklu Yaylası Beyağaç'ındır ve böyle kalacak. Bizler Beyağaç Belediyesi olarak Astro Bilim için ne gerekiyorsa yapamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.