Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada Hatay'ın Erzin ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 22:36

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Hatay'ın Erzin ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan açıklama göre saat 22.25 sıralarında gerçekleşen deprem yerin 12.33 km derinliğinde yaşandı.



Depremde can kaybı ya da hasar bilgisine yer verilmezken sarsıntının birçok ilçeden hissedildiği belirtildi.

Foto: AFAD (X ekran görüntüsü )

DEPREM

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Erzin (Hatay)

Tarih:2025-08-03

Saat:22:25:54 TSİ

Enlem:36.98528 N

Boylam:36.12833 E

Derinlik:12.33 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-08-03 22:25:54 36.98528 36.12833 12.33 MW 3.9 Erzin (Hatay)

2025-08-03 22:23:13 36.9975 36.12972 12.61 ML 3.0 Erzin (Hatay)

2025-08-03 21:30:07 39.23028 28.925 9.51 ML 1.3 Simav (Kütahya)

2025-08-03 21:15:49 37.00639 36.22583 6.95 ML 1.8 Merkez (Osmaniye)

2025-08-03 19:32:37 38.09667 38.44194 7.0 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)

2025-08-03 18:55:46 39.50861 28.17528 10.16 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)

2025-08-03 18:47:48 39.16861 28.97278 10.16 ML 1.2 Simav (Kütahya)

2025-08-03 18:20:04 36.58167 38.78889 7.2 ML 1.7 Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [14.43 km] Akçakale (Şanlıurfa)

2025-08-03 17:08:04 39.86278 34.0575 7.0 ML 1.5 Delice (Kırıkkale)

2025-08-03 15:19:09 37.00167 36.415 7.0 ML 2.1 Merkez (Osmaniye)

2025-08-03 15:02:34 38.86861 26.80139 7.42 ML 1.4 Ege Denizi - [09.41 km] Dikili (İzmir)

2025-08-03 14:42:02 38.10167 38.35722 7.4 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)

2025-08-03 13:49:53 39.25139 28.95222 11.07 ML 1.2 Simav (Kütahya)

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