Aksaray’da 1.82 promil alkollü yakalandı: “Cips almaya çıktım” dedi

Aksaray’da gece saatlerinde trafik uygulamasında durdurulan bir sürücü, yapılan alkol testinde 1.82 promil alkollü çıktı. Sürücü, önce çocuklarına cips ve jelibon almaya çıktığını söyledi, ardından “O ara bir bira içeyim dedim, siz denk geldiniz” açıklamasıyla polisi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 05:49

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Olay, Aksaray merkez Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube ekiplerinin gece yarısı gerçekleştirdiği asayiş ve trafik uygulaması sırasında, şüphe üzerine 68 AFV 301 plakalı otomobil durduruldu.

Araç sürücüsü İbrahim O. (37), ehliyet ve ruhsat kontrolü sırasında tedirgin davranışlar sergileyince ekipler tarafından alkol testi yapıldı. Yapılan ölçümde sürücünün 1.82 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücü, polislere önce "Çocuklara cips jelibon almaya çıktım" dedi, ardından "O ara bir bira içeyim dedim, siz denk geldiniz" diyerek gerekçe sundu.

Yasal sınırın üç katından fazla alkollü olduğu tespit edilen İbrahim O.'ya 11 bin 622 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el kondu. Ayrıca hakkında adli işlem başlatıldı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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