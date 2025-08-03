Çevreyi kirletenlere ceza yağdı! 6 ayda tam 2 milyar 657 milyon TL

Giriş Tarihi: 03.08.2025 10:47

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarının çevre kirliliğiyle mücadeleye yönelik denetimleri sürüyor. Yine Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı ekipleri de Marmara Denizi'nde deniz araçlarının neden olduğu kirliliğe karşı kontrollerini yapıp idari cezalar uyguluyor. Denetimler sonucunda çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturan işletmeler için faaliyet durdurmaya varan yaptırımlar devreye alınıyor.

233 İŞLETMENİN FAALİYETİ DURDURULDU

Ekipler 6 ayda 32 bin 676 denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 2 milyar 657 milyon 863 bin TL ceza uyguladı. 233 işletmenin ise faaliyeti durduruldu. Hava, atık, ÇED, su, gürültü, egzoz gibi 17 ayrı kategoride yapılan denetimlerde en fazla para cezası 939 milyon 510 bin TL ile deniz araçlarına kesildi. Bunu 564 milyon 157 bin TL ile atık kirliliği, 400 milyon 932 bin TL ile Çevresel Etki Değerlendirmesine ilişkin cezalar takip etti.