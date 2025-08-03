Hatay'da park halindeki araç kundaklandı: Şüpheli gözaltında

Hatay’ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinde park halindeki bir otomobil kundaklandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri kundaklama şüphelisini gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 11:03

Paylaş



ABONE OL

Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki bir otomobili kundaklayan şüpheli gözaltına alındı. Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINDA

Olay, saat 02.50 sıralarında Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki bir otomobili ateşe veren şüpheli daha sonra kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu otomobilde hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, kundaklama şüphelisi olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN