Ukraynalı kadının yardım çığlığı! Savaştan kaçtı fuhuş çetesinin eline düştü

Giriş Tarihi: 03.08.2025 10:24

24 Şubat 2022'de başlayan ve o günden beri süren Ukrayna -Rusya savaşının acı yüzüyle karşı karşıya kalan Katerina B.(29), Ukrayna'nın Rivne şehrinde yaşıyordu. Savaşın yıkıcı etkisi onu da vurdu. Bombaların, füzelerin gölgesinde yaşama tutunmaya çalışan genç kadın, alkol bağımlısı olan babası ve annesiyle yaşarken sosyal medya üzerinden İstanbul 'dan İlyas isimli biriyle tanıştı. İlyas'ın daveti üzerine İstanbul'a gelen Katerina, bir süre Bahçelievler 'de kaldı.

Antalya'da bir takside telefonu çalınınca polis merkezine giderek şikayetçi olan Katerina, içine düştüğü fuhuş batağından kurtulmak istese de her defasında çete izini buldu. Çalışıp para kazanacağı söylenerek Erzurum 'a gönderilen Katerina, burada bir grup mühendis tarafından uyuşturucu kullanılarak bir kez daha fuhuşa zorlandı.

Soyadı öğrenilemeyen İlyas tarafından alıkonularak çeşitli erkeklere fuhuşa zorlanan Katerina, bir süre sonra Özbek bir kadına teslim edilerek fuhuş bataklığına itildi. Pasaportuna el konulan ve haftalarca alıkonulan genç kadın, Ankara , Kütahya, Kocaeli, İstanbul hattında dayanılmaz acılarla başbaşa kaldı.

Fuhuşa zorlanan kadın yardım bekliyor

İstanbul'a dönen Katerina kendine geldikten sonra kaybolan pasaportu ve telefonu için para kazanmak zorunda kaldı. Çalışmak için İstanbul Aksaray'da tercümanlık bürosunda İngilizce ve Rusça tercümanlık yapmaya başlayan Ukraynalı kadına, hayatını kâbusa çeviren Özbek kadın bir kez daha yem attı.

Özbek kadın, "Çok para kazanıp pasaportunu ve telefonunu alman için gece kulübünde çalış" teklifinde bulundu. Bu kadının elinden kurtulan Katerina, Aksaray'da kendinden geçmiş halde dolaşmaya başladı.

İşte tam o sırada, Katerina'nın yaşamına dokunan bir avukat yardıma koştu. İsmini açıklamak istemeyen avukat, içler acısı bir halde olan Katerina'yı korumaya alarak BM Ukrayna Bürosu ve uluslararası göçle ilgilenen sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçti. Katerina B.'nin İstanbul İl Göç İdaresi'ne başvurusu yapıldı. Yaşadığı olaylardan dolayı psikolojisi bozulan ve oldukça yıpranan Katerina B. sıcak bir yuvaya kavuşacağı günü iple çekiyor.