Çeşme'de 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 tutuklama

Giriş Tarihi: 03.08.2025 14:47

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Melik Efe A. (19) ve Hüseyin Kerem A. (19), eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı. Mekan sahibi, oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı (39), 2 kişiye müdahale etmek istedi. Bunun üzerine bu kişilerden biri tabancayla Aksakallı'ya ateş etti. Mekanda yaşanan panik, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, art arda gelen silah sesleri sonrası müşterilerin panikle kaçışıp, çığlık attığı anlar yer aldı.