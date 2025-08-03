Berlin’de Filistin eylemine polis müdahalesi: 57 gözaltı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek amacıyla düzenlenen oturma eylemine polis sert müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 57 gösterici gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 00:55

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Olay, Berlin'in merkezi noktalarından Tauentzien Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 50 kişilik bir grup, Europa-Center alışveriş merkezi önünde Filistin'e destek için oturma eylemi başlattı. Eyleme çevredeki vatandaşlar da tencere ve tavalara vurarak destek verdi.

Cadde üzerindeki trafiğin etkilenmesi üzerine Alman polisi eylemcileri uyararak dağılmalarını istedi. Uyarılara rağmen eylemin sürmesi üzerine polis, göstericileri çember altına alarak topluca müdahale etti. Müdahale sırasında birçok kişi gözaltına alınırken, polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

GÖZALTILARA TEPKİ: KALABALIK YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

Polisin müdahalesi sonrası olay büyüdü. Yaklaşık 180 kişilik bir grup, gözaltıları protesto etmek için yürüyüşe geçti. Wittenbergplatz tren istasyonu yönüne ilerleyen kalabalığa polis bu kez biber gazıyla müdahale etti. Tüm müdahalelere rağmen grup yürüyüşünü sürdürdü.

Berlin polisi, yürüyüş güzergâhında gruba eşlik ederek istasyona kadar takipte kaldı. Eylemcilerin dağılmasını sağlamak amacıyla polis, göstericileri farklı yönlere giden trenlere bindirerek bölgeden uzaklaştırdı. Bazı polis ekipleri de eylemcilerle birlikte trenlere binerek takibi tren içinde sürdürdü.

BERLİN POLİSİ: 57 GÖZALTI

Berlin Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili gece saatlerinde yaptığı açıklamada 57 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Göstericilerin trenlerle kent merkezinden uzaklaştırılmasının ardından eylem sona erdi.

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