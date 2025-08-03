Marmaris’te araç yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen araç yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, facianın eşiğinden dönüldü.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 01:03

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Olay, akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi Sarnıç mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken aniden alev alan aracını yol kenarına çeken sürücü, son anda kendini dışarı atarak kurtuldu. Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine, bölgeye en yakın noktada nöbet tutan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, alev topuna dönen aracı ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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