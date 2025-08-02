Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına düştü: 2 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi, olay anında bölgede bulunan arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 22:20

Paylaş



ABONE OL

Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Anaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali A. yönetimindeki 63 BZ 413 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.

Kaza sırasında bölgede başka bir arama faaliyeti yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri, suya gömülen araca hızla müdahale etti. Ekipler, sürücü Ali A. ile araçta bulunan Ahmet D.'yi kısa sürede sudan çıkararak kurtardı.

Kurtarılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN