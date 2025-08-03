Bursa’da ‘sözlü taciz’ kavgası: Bir kişi bıçakla yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kız arkadaşına sözlü tacizde bulunulduğu iddiasıyla çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, saldırgan kahvehanede saklanmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 05:53

Paylaş



ABONE OL

Olay, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. (18) isimli genç, kız arkadaşıyla birlikte caddede yürüdüğü sırada, Y.K. (26) tarafından sözlü tacize uğradıklarını iddia etti. Bunun üzerine A.Y. ile Y.K. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Y.K., yanında taşıdığı bıçakla A.Y.'yi kolundan yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan A.Y., çevredeki vatandaşların yardımıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Y.K., yakındaki bir kahvehaneye saklanmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tedavi altına alınan A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN