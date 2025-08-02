Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu’da serinlemek için baraj gölüne giren 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 22:12

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Olay, Kastamonu il merkezinde bulunan ve içme ile sulama suyu temininde kullanılan Karaçomak Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Kastamonu Belediyesi Mesire Alanı'na pikniğe gelen Ali Sertkaya (16), serinlemek amacıyla baraj gölüne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Sertkaya'yı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, yaptıkları arama çalışmasında gencin cansız bedenini kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta, suyun dibinde buldu. Olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından Sertkaya'nın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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