Bursa’da kamyonet otomobile çarptı: 4 yaralı

Bursa’nın Kestel ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan kamyonet, aniden yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 22:07

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Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Ümitalan rampasında meydana geldi. İnegöl istikametine ilerleyen Onur E. yönetimindeki 16 YZ 999 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden ve yavaşlayan Serap Y. idaresindeki 16 BRD 063 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savruldu.

Kazada sürücülerle birlikte kamyonette yolcu olarak bulunan Fatma E. ve otomobildeki yolcu Rabia Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölge Trafik ekipleri karayolunu kontrollü şekilde trafiğe açarken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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