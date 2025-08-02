Çorum’da kuaför salonunda silahlı saldırı: 1 yaralı

Çorum’da bir kuaför salonunda yaşanan silahlı saldırıda, aralarında husumet bulunan iki şahıstan biri yaralandı.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 22:15

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Olay, Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi üzerinde bulunan bir kuaför salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuaförde bekleyen Samet Y., aralarında daha önceden husumet bulunan Muhammet Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Samet Y., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Muhammet Ö., polis ekipleri tarafından suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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