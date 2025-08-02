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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda C.D. (37) ve A.S'nin (74) ikametlerinde yapılan aramada, 1033 sentetik uyuşturucu hap, 5 kök kenevir bitkisi, 15 gram kubar esrar, 50 mililitre likit esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden C.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.