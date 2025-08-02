Gaziosmanpaşa'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda kamyonet devrildi

Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu'ndan çıkmak için virajı dönen hafriyat kamyonu yağmur nedeniyle ıslak zeminde kayarak yoldan çıktı. 50 metre ileride aynı yönde seyir halindeki kamyonet ise devrildi. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 15:35

Paylaş



ABONE OL

Kaza, saat 13.30 sıralarında Karayolu Mahallesi'nde meydana geldi. TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonu virajı döndüğü sırada yağmur nedeniyle ıslanan zeminde kayarak yoldan çıktı. Aynı yönde seyir halinde olan kamyonet ise 50 metre ileride yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Şans eseri her iki kazada da yaralanan olmazken bölgede yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik tekrar normale döndü.