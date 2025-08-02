Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! 1 polis yaralı

Giriş Tarihi: 02.08.2025 19:14

(FOTO: AA )

Bu sırada ara sokağa girip, yavaşlayan sürücüyü durdurmak için hamle yapan polis memuru M.O. yere düştü. Polis memuru yaralanırken, otomobil bir apartmanın duvarına çarparak durdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan polis memuru M.O., Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü Faruk Enes B., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.