Otomobil su kanalına düştü: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 05:53

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl'ün kırsal Osmaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl yönüne ilerleyen Deniz A. (25) idaresindeki 16 BNM 842 plakalı otomobil, karayolundaki kontrolsüz geçişten dönüş yapan Murat Y. (37) yönetimindeki 34 GKJ 403 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yağmur suyu kanalına düşüp istinat duvarına çarparak yan yattı. Hafif ticari araç ise çarpışmanın şiddetiyle bariyerlerin üzerine çıktı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nebi Furkan Ş. (28) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölge trafik ekipleri, karayolunu kontrollü olarak trafiğe açarken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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