Balkondan girip eşini öldürmüştü! Katil kamp yaparken yakalandı

Kapıdan kaçmaya çalışan Sinem Somun'u korumaya çalışan bekçi Erata, saldırganın önüne geçti. Ancak Ali Eren S., doğrulttuğu silahıyla ateş ederek Somun'u sırtından vurdu. Ağır yaralanan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından zanlı, geldiği gibi arka balkondan kaçarak kayıplara karıştı. Motosikleti ile kaçan şahsı yakalamak için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan mahalle bekçisi Emrah Erata'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
ANNE DERYA TOPALOĞLU: "BENİM İLK GÖZ AĞRIMDI, YIKILDIM"
Sinem Topaloğlu'nun annesi Derya Topaloğlu, Giresun'un Eynesil ilçesi Ören beldesindeki evinde taziyeleri kabul etti. Topaloğlu, "Hani Sinem'im. Nerede benim Sinem'im. Benim kızımı bana diri getirseydiler. Benim ilk göz ağrımdı. Ben yıkıldım" ifadelerini kullandı.
DEDE ALİ HAYDAR TOPALOĞLU: "EVE GİRMESİ YASAK, CAMI KIRIP EVE GİRİYOR"
Sinem Somun'un dedesi Ali Haydar Topaloğlu ise, "Torunum dünya güzeliydi. Avukat tuttuk, boşanma aşamasındaydı. Sınavlarını verdikten sonra aradı, 'Dede kaptanlığı aldım' dedi. 5-6 gün sonra tekrar denize gidecekti. Bu adam psikopat bir adamdı. 7 Ağustos'a kadar uzaklaşması olan adam cinayet işliyor. Eve girmesi yasak, camı kırıp eve giriyor. Ben kanun tanımıyorum diyor. Evlilik yüzüğünü benim torunum denizdeyken çıkartıp denize atıyor. Bunu cep telefonu ile çekiyor. Bu adam benim yanıma gelip 'Torununu boşayacağım' dedi. 'Sen psikopat mısın' dedim. Bizi yaktı, Allah perişan etsin" şeklinde konuştu.
AKRABA CENGİZ TOPALOĞLU: "BU OLMAMALIYDI"
Derya Topaloğlu'nun akrabası Cengiz Topaloğlu da, "Eşine evden uzaklaştırma cezası veriyorlar. Kendisine de bir korumak için bekçi veriyorlar. Sinem'e koruma amaçlı il dışına çıkış yasağı veriyorlar. Sinem bir arkadaşı ile yemek yiyor. Bunu takip ediyormuş. Çıktıktan sonra Ali Eren eve girmiş. Sonra sesler çıkınca bekçi eve giriyor. İlk önce bekçiyi vuruyor. Sonra kapıyı kapatmak istiyor, sonra Sinem'e ateş ediyor. Sinem orada ölüyor. Motosiklet ile eve gelmiş. Sonra Giresun tarafına doğru kaçmış. Daha yakalanmamış. 1.5 aydır boşanma süreçleri devam ediyordu. Bundan önce ardına silah dayanış, aileyi de tehdit etmiş. Bu olmamalıydı" diye konuştu.
CİNAYETTEN ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTAYA ÇIKTI
Cinayetten kısa bir süre önce hem Sinem S.'nin hem de Ali Eren S.'nin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti.
Ali Eren S.'nin altı gün önce sosyal medya hesabından, "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın." şeklinde paylaşım yaptığı anlaşıldı.
"KADINLARA VE ÇOCUKLARA ZARAR VERMEYECEKSİN"
Hayatını kaybeden Sinem S.'nin ise cinayetten kısa bir süre önce "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit" paylaşımı yapmıştı.