Balkondan girip eşini öldürmüştü! Katil kamp yaparken yakalandı

Kocası tarafından katledilen Sinem Somun

Olay, Beşikdüzü ilçesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Eren Somun boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Topaloğlu'nun yaşadığı birinci kattaki eve balkondan girerek, tabanca ile vurup kaçmaya başladı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen mahalle bekçisi Emrah Erata'yı da yaralayan zanlı kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sinem Topaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan mahalle bekçisi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Motosikletine binerek kaçan Ali Eren Somun'u yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.