Yaşam

Balkondan girip eşini öldürmüştü! Katil kamp yaparken yakalandı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu’nu vurarak öldüren ve olaya müdahale etmek isteyen mahalle bekçisini bacağından yaralayan Ali Eren Somun, olaydan sonra kaçtığı Sinop’ta çadır kurarken polis ekiplerince yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Balkondan girip eşini öldürmüştü! Katil kamp yaparken yakalandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Sinem Somun'u katleden, bekçi E.E.'yi de bacağından yaralayan şüpheli Ali Eren S., motosikletle kaçtığı Sinop'ta yakalandı.

Kent merkezine yakın noktada boş arazide kamp çadırı kurmak istediği esnada yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

Kocası tarafından katledilen Sinem SomunKocası tarafından katledilen Sinem Somun

Sinem Somun'un şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı, bu nedenle bir süredir ailesiyle birlikte Ali Eren Somun'un tehditlerine maruz kaldığı ve uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

Kocası tarafından katledilen Sinem SomunKocası tarafından katledilen Sinem Somun

ÇOK SEVDİĞİ DENİZE TEKRAR AÇILACAKTI

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadının kaptanlık belgesini aldığı ve yaklaşık 10 gün sonra yeniden gemide göreve başlayacağı öğrenildi.

Kocası tarafından katledilen Sinem SomunKocası tarafından katledilen Sinem Somun

Olay, Beşikdüzü ilçesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Eren Somun boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Topaloğlu'nun yaşadığı birinci kattaki eve balkondan girerek, tabanca ile vurup kaçmaya başladı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen mahalle bekçisi Emrah Erata'yı da yaralayan zanlı kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sinem Topaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan mahalle bekçisi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Motosikletine binerek kaçan Ali Eren Somun'u yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kocası tarafından katledilen Sinem SomunKocası tarafından katledilen Sinem Somun

BEKÇİ KENDİNİ SİPER ETTİ, SİNEM KURTARILAMADI
Edinilen bilgilere göre 13 Ağustos 2023'te Ali Eren S. ile evlenen Sinem Somun, yaklaşık 1,5 ay önce boşanmak için mahkemeye başvurdu. Boşanma süreci boyunca iddiaya göre eşinin tehdit mesajları göndermesi üzerine Sinem Somun emniyete başvurarak, koruma talep etti. Mahkeme kararıyla Somun'un evi çevresinde güvenlik önlemi alındı ve bir mahalle bekçisi görevlendirildi.

Mersin Üniversitesi'nde Deniz Taşımacılığı Bölümü'nden mezun olduktan sonra uluslararası sularda stajyer kaptan olarak görev yapan Somun, stajının sona ermesinin ardından kısa bir süre önce Trabzon'a döndü. Eğitimini başarıyla tamamlayan genç kadın, yaklaşık 10 gün sonra yeniden gemide göreve başlamaya hazırlanıyordu. Ancak Beşikdüzü ilçesinde yaşanan trajik olay, bu planları yarıda bıraktı.

Ali Eren SomunAli Eren Somun

DAİREYE BALKONDAN TIRMANIP GİRMİŞ

Gece saatlerinde arka balkondan evine giren Ali Eren S., Sinem Somun ile tartışmaya başladı. Bu sırada evin yakınında devriye görevi yapan mahalle bekçisi Emrah Erata, içeriden gelen sesleri duyarak kapıyı çaldı. Kapıyı açan Ali Eren S., elindeki silahla bekçi Erata'yı bacağından vurdu.

Kapıdan kaçmaya çalışan Sinem Somun'u korumaya çalışan bekçi Erata, saldırganın önüne geçti. Ancak Ali Eren S., doğrulttuğu silahıyla ateş ederek Somun'u sırtından vurdu. Ağır yaralanan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından zanlı, geldiği gibi arka balkondan kaçarak kayıplara karıştı. Motosikleti ile kaçan şahsı yakalamak için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan mahalle bekçisi Emrah Erata'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

ANNE DERYA TOPALOĞLU: "BENİM İLK GÖZ AĞRIMDI, YIKILDIM"
Sinem Topaloğlu'nun annesi Derya Topaloğlu, Giresun'un Eynesil ilçesi Ören beldesindeki evinde taziyeleri kabul etti. Topaloğlu, "Hani Sinem'im. Nerede benim Sinem'im. Benim kızımı bana diri getirseydiler. Benim ilk göz ağrımdı. Ben yıkıldım" ifadelerini kullandı.

DEDE ALİ HAYDAR TOPALOĞLU: "EVE GİRMESİ YASAK, CAMI KIRIP EVE GİRİYOR"
Sinem Somun'un dedesi Ali Haydar Topaloğlu ise, "Torunum dünya güzeliydi. Avukat tuttuk, boşanma aşamasındaydı. Sınavlarını verdikten sonra aradı, 'Dede kaptanlığı aldım' dedi. 5-6 gün sonra tekrar denize gidecekti. Bu adam psikopat bir adamdı. 7 Ağustos'a kadar uzaklaşması olan adam cinayet işliyor. Eve girmesi yasak, camı kırıp eve giriyor. Ben kanun tanımıyorum diyor. Evlilik yüzüğünü benim torunum denizdeyken çıkartıp denize atıyor. Bunu cep telefonu ile çekiyor. Bu adam benim yanıma gelip 'Torununu boşayacağım' dedi. 'Sen psikopat mısın' dedim. Bizi yaktı, Allah perişan etsin" şeklinde konuştu.

AKRABA CENGİZ TOPALOĞLU: "BU OLMAMALIYDI"
Derya Topaloğlu'nun akrabası Cengiz Topaloğlu da, "Eşine evden uzaklaştırma cezası veriyorlar. Kendisine de bir korumak için bekçi veriyorlar. Sinem'e koruma amaçlı il dışına çıkış yasağı veriyorlar. Sinem bir arkadaşı ile yemek yiyor. Bunu takip ediyormuş. Çıktıktan sonra Ali Eren eve girmiş. Sonra sesler çıkınca bekçi eve giriyor. İlk önce bekçiyi vuruyor. Sonra kapıyı kapatmak istiyor, sonra Sinem'e ateş ediyor. Sinem orada ölüyor. Motosiklet ile eve gelmiş. Sonra Giresun tarafına doğru kaçmış. Daha yakalanmamış. 1.5 aydır boşanma süreçleri devam ediyordu. Bundan önce ardına silah dayanış, aileyi de tehdit etmiş. Bu olmamalıydı" diye konuştu.

CİNAYETTEN ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTAYA ÇIKTI

Cinayetten kısa bir süre önce hem Sinem S.'nin hem de Ali Eren S.'nin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti.

Ali Eren S.'nin altı gün önce sosyal medya hesabından, "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın." şeklinde paylaşım yaptığı anlaşıldı.

"KADINLARA VE ÇOCUKLARA ZARAR VERMEYECEKSİN"

Hayatını kaybeden Sinem S.'nin ise cinayetten kısa bir süre önce "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit" paylaşımı yapmıştı.