Kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs Kayseri’de yakalandı

Kayseri’de, hakkında ‘hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş 13 yıl 2 ay 11 gün hapis cezası bulunan 28 yaşındaki S.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 05:50

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 'hırsızlık' suçundan aranan ve 13 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.'nin saklandığı adres tespit edildi. Adrese yapılan baskında S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından S.K., cezaevine teslim edildi.

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