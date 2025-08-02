Önce kamyonet ardından otomobil çarptı: Genç traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Yozgat’ta meydana gelen feci kazada, önce kamyonetin çarptığı traktör sürücüsüne ardından başka bir otomobil çarptı. 22 yaşındaki genç sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 05:45

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Kaza, Saraykent ilçesi D200 karayolu Parmaksız köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 66 HR 307 plakalı Massey Ferguson marka traktörü kullanan C.D. (22), henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyonetin çarpması sonucu yola savruldu.

O esnada yoldan geçmekte olan başka bir otomobil, yere düşen C.D.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, genç traktör sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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