Eskişehir’de silahlı kavga: 1 ölü 1’i ağır 2 yaralı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 05:41

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Olay, Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde, Kumlubel Parkı yakınlarındaki Aktuğ Sokak'ta meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirlerine silah çekti.

Çatışmada, 20 yaşındaki Enes Ö., 23 yaşındaki Ali Han D. ve 34 yaşındaki Volkan Taşdelen vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

VOLKAN TAŞDELEN HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda karın bölgesinden iki kurşunla ağır yaralanan Volkan Taşdelen, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Enes Ö.'nün ise durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI, SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Olay sonrası kaçan şüpheliler Umut U. (30), Ahmet D. (18) ve Cevdet D. (35), Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların daha önce de çeşitli suçlardan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, olay yerinin yakınlarında park halinde bulunan bir aracın altında bir adet tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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