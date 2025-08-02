Hatay'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 42 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı.
Araçlardaki 42 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.