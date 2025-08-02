Evlilik teklifine "evet" dedi uçağı bir anda düştü! Adana'daki kazada şaşırtan detay
Adana’nın Yüreğir ilçesinde evlilik teklifi için havalanan "Ultra Light" sınıfı bir eğitim uçağı, inişe geçtiği sırada narenciye bahçesine düştü. Kaza, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntülerde pistte bekleyen kişinin telsizle sevgilisi Şeyda Doğan’a evlilik teklifi ettiği, Doğan’ın “Evet” yanıtı verdiği ve hemen ardından uçağın düştüğü anlar yer aldı.
Adana'da evlilik teklifi için havalanan uçağın narenciye bahçesine düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüsüne ulaşıldı.
O ANLAR KAMERADA
Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde dün Kelaynak Pisti'ndeki özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot Burak Yürekli (39) ve Şeyda Doğan'ın yaralandığı kazaya ilişkin jandarma ekiplerinin araştırması sürdü.
Şeyda Doğan'ın, erkek arkadaşının hazırladığı evlilik teklifi için bindiği uçağın inişte piste yaklaştığı sırada narenciye bahçesine düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"EVET" DEDİĞİ AN UÇAK DÜŞTÜ
Kayıtta, pistte bekleyen kişinin, telsizle havadaki kız arkadaşı Doğan'a evlilik teklif ettiği, Doğan'ın teklife "Evet" diye karşılık vermesinden hemen sonra uçağın düştüğü görülüyor.
NE OLMUŞTU?
Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde dün saat 19.20'de özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağının Kelaynak Pisti'nin yakınındaki narenciye bahçesine düşmesi sonucu pilot Yürekli ve Doğan yaralanmış, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu bildirilmişti.