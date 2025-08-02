Manisa'da zeytin sineğine karşı ilaçlama çağrısı

Manisa'nın Salihli ilçesinde saha çalışmaları gerçekleştiren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin sineğine karşı ilaçlamaya başlanması gerektiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 13:32

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Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, monitör tuzakların haftalık sayımlarını yaparken, bir yandan da bahçe kontrolleri gerçekleştirdi. Zeytin sineğine karşı bahçelerde de zararlı popülasyonlar incelenirken, ekipler zeytinlerde ilaçlamanın başlatılması gerektiği çağrısında bulundu. İlaçlamanın ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile yapılması gerektiğine dikkat çekildi.



Yapılan açıklamada "Salihli'nin yüksek kesimlerinde Poyraz, Gökeyüp, Kemer, Kurttutan, Hacıhıdır ve Bozdağ mahallerinde zeytinliği olan üreticilerimizin 5 Ağustos tarihine kadar zeytin sineğine karşı ruhsatlı bir bitki koruma ürünü ile mücadele yapmaları gerekmektedir" sözlerine yer verildi.

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