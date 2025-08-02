Ambulans kontrolden çıktı bahçeye uçtu: Feci kaza kamerada

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde hasta nakli yapan bir ambulansın karıştığı trafik kazası, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 05:22

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Kaza, Orhangazi Göl Kavşağı'nda meydana geldi. Gemlik'teki bir sağlık kuruluşundan aldığı yaşlı hastayı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürmekte olan hasta nakil ambulansı, kavşakta bir kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan ambulans, yol kenarındaki bahçe duvarını aşarak bahçeye uçtu ve bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada ambulansta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Feci kaza, o sırada kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen ambulansın kontrolden çıkarak bahçeye uçtuğu anlar açıkça görüldü. Kaza anına ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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