Başakşehir'de kedi katliamı! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı: Can düşmanım olarak gördüm

Başakşehir'de kuyruğundan tuttuğu kediyi yere atıp tekmeleyen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın kediye eziyet ettiği anlar kameraya yansıdı. Şüpheli ilk ifadesinde; “Kediyi sevmek istedim. Kucağıma almak istedim. Kucağıma alacağım sırada kedi bana saldırdı. Ben refleks olarak kediyi fırlattım. Sondan kediye çok sinirlendiğim için kediyi tekmeledim. Gözümü hırs buladığı için duramadım. Böyle olsun istemezdim” dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 13:59

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Olay dün saat 14.30 sıralarında Başak Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki tadilat işlerinde çalışan inşaat işçisi Burak A., çalıştığı binanın önünde gördüğü kediyi sevecekmiş gibi yaparak kucağına aldı. Kediyi binanın içine götüren Burak A., burada hayvana dakikalarca işkence yaptı.

Kedinin işkence gördüğü anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kedinin öldüğünü gören site sakinleri, sahibi Serap Daşçı'ya haber verdi. Güvenlik kameralarını izleyen Daşçı, yaşananları görünce kayıtlarla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Burak A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak A. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'CEZASIZ KALMAYACAKTIR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Başakşehir'de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatılmıştır.

Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

"KEDİYİ CAN DÜŞMANIM OLARAK GÖRDÜM"

Sabah'ın haberine göre; Şüphelinin ilk ifadesi de ortaya çıktı. İddiaya göre Burak A. ifadesinde; "Boyacı olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 10 gündür orada boyama işi ile uğraşıyorum. malzeme almak amacıyla arabaya indiğimde daha önceden sevmiş olduğum kediyi gördüm. Kediyi sevmek istedim. Kucağıma almak istedim.

Kucağıma alacağım sırada kedi bana saldırdı. Ben refleks olarak kediyi fırlattım. Sonradan kediye çok sinirlendiğim için kediyi tekmeledim. Gözümü hırs buladığı için duramadım. Böyle olsun istemezdim. Madde etkisinde ya da alkol etkisinde değildim. Yoksunluk çekmiyordum. Bilincim yerindeydi.

Pişmanım. Kediyi ben o anda bir kedi olarak değil can düşmanım olarak gördüğüm için o şekilde davrandım. Neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Oraya başka bir vatandaş gelince ve beni o halde görünce olay sonlandı.

Oraya biri gelince bir anda ne yaptığımın farkına vardım. Farkına vardıktan sonra durdum. Bana polisin geleceğini söylediler. Ben işime devam etmek üzere işimin başına gittim. Pişmanım" dediği öne sürüldü. İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Burak A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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