Bitlis'te su kanalına uçan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 34 BH 2683 plakalı otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 14:01

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde kanala düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ahlat-Ovakışla kara yolunda B.Ç. idaresindeki 34 BH 2683 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan A.K. hayatını kaybetti, sürücü ile İ.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulansla Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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