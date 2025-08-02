Kayseri’de eğitim roketi evin çatısına düştü: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 02.08.2025 05:06

Olay, Talas ilçesi Akçakaya Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan Model Uçak Pisti'nde gerçekleştirilen eğitim sırasında öğrenciler tarafından fırlatılan roket, teknik bir arıza nedeniyle kontrolden çıkarak yakındaki bir evin çatısına isabet etti.

Evde yaşayan yaşlı çiftin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede roketin eğitim amaçlı olduğu ve patlayıcı madde içermediği belirlendi. Olayda kimsenin yaralanmaması ise büyük bir rahatlama yarattı.