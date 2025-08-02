Kayseri’de eğitim roketi evin çatısına düştü: 1 yaralı
Kayseri'nin Talas ilçesinde öğrenciler tarafından eğitim amacıyla fırlatılan bir roket, yaşlı bir çiftin evinin çatısına düştü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ev sahipleri öğrencilere anlayış göstererek şikâyetçi olmadı.
Olay, Talas ilçesi Akçakaya Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan Model Uçak Pisti'nde gerçekleştirilen eğitim sırasında öğrenciler tarafından fırlatılan roket, teknik bir arıza nedeniyle kontrolden çıkarak yakındaki bir evin çatısına isabet etti.
Evde yaşayan yaşlı çiftin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede roketin eğitim amaçlı olduğu ve patlayıcı madde içermediği belirlendi. Olayda kimsenin yaralanmaması ise büyük bir rahatlama yarattı.
Ev sahibi Zeki Aktaş, olay anını şu sözlerle anlattı:
"Bahçede geziyorduk, bir anda büyük bir ses duyduk. Roketin çatıya düştüğünü fark ettik. Ne olduğunu tam anlayamadık. Mahallemize yakın bir uçak pisti var, oradan fırlatılan roket teknik arıza nedeniyle bizim çatımıza düşmüş. Neyse ki kimseye bir zarar gelmedi."
Zeki Aktaş ve eşi, olayın kazayla gerçekleştiğini belirterek öğrencilerden şikâyetçi olmadı.