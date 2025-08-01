Simav’da peş peşe depremler korkuttu

Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre, 3,0 ve 3,8 büyüklüğündeki depremler korkuya neden oldu. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 15:58

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.15'de 3,4 ve 3,8 büyüklüğünde, saat 07.17'de 3,8 büyüklüğünde, saat 07,20'de ise 3,0 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Peş peşe depremler ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. İlçede gece yarısı 01.00'den sabah saat 09,12'ye kadar irili ufaklı 21 yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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