Boğazına şeker kaçan çocuğu kuaför 'heimlich' manevrasıyla kurtardı

Kırıkkale'de bir kuaför, boğazına şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu 'heimlich' manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 16:01

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Olay, Yaylacık Mahallesi 447. Sokak'ta bulunan bir bayan kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde oturan 5 yaşındaki çocuk, yediği şekerin boğazına kaçması sonucu aniden nefes alamamaya başladı. Çocuğun panikle boğazını tutarak çırpınması üzerine diğer çocuklar ise telaşa kapıldı.

O sırada iş yerinde bulunan kuaför salonu sahibi Yaşar Bulut, hızla müdahale ederek çocuğa heimlich manevrası uyguladı. Bulut'un soğukkanlı müdahalesi sonucu çocuk, boğazına kaçan şekeri çıkartarak yeniden nefes aldı. Yaşanan o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay anını anlatan kuaför salonu sahibi Yaşar Bulut, "İş yerinde oturuyordum. Bir anda çocukların bağırma seslerini duydum. Kapıya çıktım ve çocuğun boğazını tuttuğunu, nefes alamadığını gördüm. Ardından çocuğu kucağıma alarak heimlich manevrası yapıp boğazındaki şekeri çıkartmayı başardım" dedi.

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