Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Niğde'de 10 kilo 735 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 15:56

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda belirlenen otomobile düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, 10 kilo 735 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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