Şanlıurfa'da araç yangını: Otomobil küle döndü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobilin motorunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın tamamına yayılırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yana araç kısa sürede kullanılamaz hale gelirken araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 04:39

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Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesi Yeşiloğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerinde ilerlediği sırada motor kısmından yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içerisinde motor bölümü alevlere teslim oldu. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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