Kocaeli'de eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'nin 3 ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 06:00

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere sabah saatlerinde yapılan baskınlarda, 2 muşta, 9 bıçak, 2 kurusıkı tabanca, 29 kurusıkı tabanca fişeği, 3 av tüfeği kartuşu ve 1600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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