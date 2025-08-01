Bursa'da orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 15:54

Paylaş



ABONE OL

Yenişehir ilçesine bağlı Kavaklı köyü kırsalında öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına, ilk müdahaleyi Yenişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaptı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personel sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediği, sadece ormanlık alanda etkili olduğu belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangını çıkış nedeni araştırılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN