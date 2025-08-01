Yaşam

Gaziantep'te yayaya çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yayaya çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Gaziantep'te yayaya çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Cengiz Eman idaresindeki 27 BC 326 plakalı motosiklet, Beykent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Y.Ç'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Eman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Y.Ç'nin ise tedavisi sürüyor.

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