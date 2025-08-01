Yaşam

Küçükçekmece'de 4. kattan düşen çocuk yaralandı

Küçükçekmece'de 4. kattan iki binanın arasındaki boşluğa düşen çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Küçükçekmece'de 4. kattan düşen çocuk yaralandı

Söğütlüçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 4. katında ikamet eden Suriye uyruklu ailenin 4 yaşındaki çocuğu, pencereden iki bina arasındaki boşluğa düştü. Yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.

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