Küçükçekmece'de 4. kattan düşen çocuk yaralandı
Küçükçekmece'de 4. kattan iki binanın arasındaki boşluğa düşen çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.
Söğütlüçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 4. katında ikamet eden Suriye uyruklu ailenin 4 yaşındaki çocuğu, pencereden iki bina arasındaki boşluğa düştü. Yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.