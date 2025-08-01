Büyükçekmece'de kaybolan adamdan 3 gün sonra acı haber

İstanbul Büyükçekmece'de 3 gün önce balık tuttuğu sırada kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 36 yaşındaki Okan Kurnaz'ın cansız bedeni bulundu.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 15:43

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Büyükçekmece Gölü'nde 3 gün önce balık tutarken kaybolan Okan Kurnaz'ın (36) cansız bedeni bulundu. Kurnaz'ın göle bırakılan balıkçı ağlarına takıldığı ve kurtulmaya çalışırken battığı tespit edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan cenaze, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Okan Kurnaz, 3 gün önce arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Büyükçekmece Gölü'ne gitti. Arkadaşı notere gidince yalnız kalan Kurnaz'dan bir daha haber alınamadı. Göl kıyısında kişisel eşyalarının bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve İstanbul İtfaiyesi ekipleri katıldı. Çalışmalar sırasında göl çevresi arasndı; su altı da günlerce tarandı.

CENAZESİ BALIKÇI AĞLARINA TAKILI HALDE BULUNDU

Kurnaz'ın cenazesi sabah saatlerinde bulundu. Kurnaz'ın cansız bedenine Jandarma ve AFAD ekiplerinin gölde yaptığı arama sırasında ulaşıldı. Yapılan ilk incelemelerde, Kurnaz'ın göle bırakılan balıkçı ağlarına takıldığı ve kurtulmaya çalışırken suya gömüldüğü belirlendi. Göl kenarına çıkarılan cenaze, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Acı haberi alan ve arama çalışmalarını olay yerinde takip eden Kurnaz'ın ailesi ve yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Kurnaz'ın cenazei otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Samsun'a götürülecek.

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