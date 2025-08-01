Burdur'da biyogaz ve organik gübre tesisine 2 milyon lira ceza uygulandı

Burdur Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce, Karamanlı ilçesinde faaliyet gösteren biyogaz ve organik gübre üretim tesisine 2 milyon 148 bin 262 lira ceza verildi.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 15:47

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Valilikten yapılan açıklamada, incelemelerde tesisin kapasite artışı planlanan projesinde daha önce verilen "ÇED gerekli değildir" kararı kapsamında taahhüt edilen yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle ilgili mevzuat uyarınca 278 bin 536 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca yapılan denetimde işlenmemiş hayvansal dışkı atıklarının çevresel tedbirler alınmadan yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda depolandığının tespit edildiği, bu durumun çevre mevzuatına aykırı bulunması nedeniyle işletmeye 1 milyon 869 bin 726 lira idari para cezası daha verildiği bildirildi.

İki ayrı tespit kapsamında, 2025 yılı içerisinde tesise toplam 2 milyon 148 bin 262 lira ceza uygulandığı belirtilen açıklamada, biyometanizasyon tesisinin, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda faaliyetinin durdurulması için de süreç başlatıldığı bilgisi verildi.

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