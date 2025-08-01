Çocukların "torpilli" eğlencesi yangın çıkardı! Ağaçlar kül oldu
Bursa'da çocukların eğlence için attığı torpil kuru otlarda yangın çıkardı. Rüzgarın etkisiyle de büyüyen alevler ağaçlık alanda yangına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti. Alevler bölgede paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'da çocukların eğlence için attığı torpil, ağaçlık alanda yangına yol açtı.
Olay, Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede oyun oynayan çocukların attığı torpil kuru otları tutuşturdu.
KISA SÜREDE BÜYÜDÜ AĞAÇLAR KÜL OLDU
Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlara sıçradı. Siyah dumanlar mahalleye yayıldı, korku dolu anlar yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.
Şans eseri olayda yaralanan olmazken, çok sayıda ağaç küle döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.