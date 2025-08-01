Acı olay! Kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı hayatını kaybetti

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda bir sürücü, üç tekerlekli motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Sürücü aracın kontrolünü kaybetti ve motosiklet devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 01:43

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Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bir sürücü, üç tekerlekli motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Kaza, Avşa Adası Deniz Mahallesi Şehitler Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Erkan Yüksekova, 10 APU 268 plakalı üç tekerlekli motosikletiyle seyir halindeyken kalp rahatsızlığı geçirdi.

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada Yüksekova ağır, yanında bulunan eşi ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Avşa Sağlık Ocağı'nda yapılan Erkan Yüksekova, hayati tehlike kaydıyla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yüksekova, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak Avşa Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından tahkikat başlatıldı.

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