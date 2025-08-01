Korkunç olay! Elini makinaya kaptırdı 3 parmağı ezildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında bir işçi elini makineye kaptırdı. Elinin 3 parmağı ezilen genç yaralandı.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 01:19

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl OSB 2. Caddede faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Mahmut O. (18) isimli işçi, bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini makinenin kayışına sıkıştırdı.

Elinin 3 parmağı ezilen genç yaralandı. Yaralı işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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