Adana'da eğitim uçağı düştü! 2 yaralı
Adana'da özel bir havacılık şirketine ait ultralight tipi eğitim uçağı, kaza- kırıma uğradı. Yaşanan feci kazada ağır yaralanan 39 yaşındaki pilot Burak Yürekli ve uçaktaki Şeyda Doğan, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak pistinden kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait TC-UOI tescilli ultralight tipi eğitim uçağı, saat 19.20 sıralarında kaza- kırıma uğradı.
Kazada, pilot Burak Yürekli ve uçaktaki Şeyda Doğan, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.