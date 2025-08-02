Kulağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 02.08.2025 00:33

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edldi. İtfaiye ekipleri, şahsın kulağına saplanan demirin dışarıda kalan bölümünü dikkatli bir şekilde keserek, hastaneye sevkini sağladı.