Kulağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Elazığ’da etkili olan şiddetli rüzgar, tehlikeli bir kazaya yol açtı. Merkeze bağlı Tadım köyünde, fırtına nedeniyle devrilen demir profillerden biri, bahçede çalışan bir vatandaşın kulağına saplandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edldi. İtfaiye ekipleri, şahsın kulağına saplanan demirin dışarıda kalan bölümünü dikkatli bir şekilde keserek, hastaneye sevkini sağladı.
Yaralı vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırılırken, saplanan demirin kalan kısmı doktor gözetiminde itfaiye ekipleri tarafından başarıyla çıkartıldı.
Olay sonrası yapılan açıklamada, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.