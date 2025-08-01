1 milyar 263 milyon euroluk dev yatırım! Seyahat süresi 18 dakikaya düşecek

Giriş Tarihi: 01.08.2025 13:04

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Projesi'nin finansal kapanış töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, konuşmasının başında bu ay içerisinde yapım çalışmaları devam eden en önemli karayolu ulaşım projelerinden biri olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'ndaki çalışmaları yerinde incelediklerini anımsattı.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'den Kafkaslar'a erişim sağlayan karayolu koridorları arasında önemli bir köprü olma özelliği taşıdığını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Geçtiğimiz hafta da 122 kilometrelik Antalya-Alanya Otoyolumuzun temel atma merasimi ile yapım çalışmalarını başlattık. Bu otoyolumuz da önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya Otoyollarıyla; İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre olacak. Bakın sadece Antalya-Alanya Otoyolu ve bizleri bir araya getiren Çeşmeli-Kızkalesi Otoyollarımızla yaklaşık 4,1 milyar dolar değerindeki yatırımı hayata geçiriyoruz. Şimdi burada, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun finansal kapanış törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." 2,5 SAATE VARAN YOLCULUKLAR, YENİ OTOYOL İLE SADECE 18 DAKİKAYA İNECEK (Ahaber.com.tr)

"AÇIK İHALELER SAYESİNDE ÜLKEMİZE DÖVİZ GİRİŞİ SAĞLIYORUZ"

Söz konusu projelerin, kamu-özel iş birliği modeliyle hayata geçirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Uluslararası rekabete açık ihaleler sayesinde ülkemize döviz girişi sağlıyor. Yapım aşamasında kamu kaynağı kullanmadan, özel sektör imkânları ve finansmanıyla yatırımları çok daha hızlı bir şekilde tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mersin'in yer altı zenginlikleri, tarihi ve kültürel varlıkları, denizi, eşsiz doğası ve kültürel etkinlikleriyle büyük bir turizm ve kültür potansiyeline sahip olduğuna da dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Akkuyu Nükleer Santrali, ülkemizin 2. en büyük modern limanı, serbest bölgesi ve Çukurova Bölgesel Havalimanı ile Mersin, ulaşım, enerji ve ticaretin gözde merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor." diye konuştu.