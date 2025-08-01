Kuşadası'nda skandal! Çocuk doktoru para karşılığı bebek aldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görev yapan çocuk doktoru Dr. Şebnem E.’nin, doğum yapan bir kadının bebeğini para karşılığı aldığı ortaya çıktı. Bebeği evine götüren doktor, kucağından düşürünce durumu gizleyerek aynı hastaneye getirdi. Skandal olayın meydana çıkmasının ardından usulsüzce evlat edindiği öne sürülen doktor gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 13:48

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Yeni Asır'da yer alan habere göre çocuk sahibi olamayan Dr. Şebnem E., çalıştığı hastanede doğum yapan ve çocuğuna bakamayacağını belirten bir annenin 9 günlük bebeğini para karşılığı aldı. Bebeği evine götüren Şebnem E., bir süre sonra bebeği kucağından düşürdü. Paniğe kapılan doktor, durumu gizlemek için bebeği başka bir hastanın çocuğuymuş gibi hastaneye geri getirdi.

Dr. Şebnem E. SKANDAL ZİNCİRİ NASIL ORTAYA ÇIKTI? Ancak bebeğin yüzü ve başında darp izleri olduğunu fark eden bir hemşirenin dikkati, skandalın ortaya çıkmasını sağladı. Hemşirenin şüpheleri üzerine hastane yönetimi harekete geçti ve durum savcılığa bildirildi.